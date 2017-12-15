Через нещасливе кохання у Запоріжжі молода дівчина стрибнула з багатоповерхівки
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Шевченківському районі міста Запоріжжя 15-річна дівчина стрибнула з 14 поверху. Про це УНН стало відомо із власних джерел у правоохоронних ораганах.
За даними джерела, учениця 9-го класу стрибнула з 14-го поверху будинку через сварку з хлопцем. Зазначається, що дівчина рашіне обіцяла з цієї ж причини вкоротити собі віку.
Крім того, трагедію у Шевченківському районі підтвердила начальник відділу коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області Катерина Людвік. Вона зазначила, що на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інциденту.
Як повідомляв УНН, на Миколаівщині покінчив життя самогубством 14-річний школяр.