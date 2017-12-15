Из-за несчастной любви в Запорожье молодая девушка прыгнула с многоэтажки
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Шевченковском районе города Запорожья 15-летняя девушка прыгнула с 14 этажа. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных ораганах.
По данным источника, ученица 9-го класса прыгнула с 14-го этажа дома из-за ссоры с парнем. Отмечается, что девушка рашине обещала по этой же причине покончить с собой.
Кроме того, трагедию в Шевченковском районе подтвердила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерина Людвик. Она отметила, что на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента.
Как сообщал УНН, в Миколаивщини покончил жизнь самоубийством 14-летний школьник.