Через необережність під час куріння у пожежі на Житомирщині загинув чоловік

ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Малинському районі на Житомирщині під час пожежі загинула людина попередньо через необережність під час куріння. Про це проінформували в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, повідомляє УНН.