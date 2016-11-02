Через необережність під час куріння у пожежі на Житомирщині загинув чоловік
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Малинському районі на Житомирщині під час пожежі загинула людина попередньо через необережність під час куріння. Про це проінформували в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
Пожежа сталась вчора у с. Ворсівка Малинського району, загорівся житловий приватний будинок.
“В задимленій оселі рятувальники виявили тіло власника помешкання 1986 р. н.. Вогнем знищено диван та крісло в кімнаті. Ймовірною причиною трагедії є необережність загиблого під час куріння. Наразі з’ясовуються остаточні причини й обставини події”, — повідомили в управлінні