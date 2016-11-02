Из-за неосторожности при курении в пожаре в Житомирской области погиб человек
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 октября. УНН. В Малинском районе Житомирской области при пожаре погиб человек предварительно по неосторожности во время курения. Об этом проинформировали в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА, сообщает УНН.
Пожар произошел вчера в с. Ворсовка Миланского района, загорелся жилой частный дом.
"В задымленной квартире спасатели обнаружили тело владельца квартиры 1986 г.р. Огнем уничтожен диван и кресло в комнате. Вероятной причиной трагедии стала неосторожность погибшего при курении. Сейчас выясняются окончательные причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в управлении