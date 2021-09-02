Через негоду в Україні масова затримка поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. В Україні, у зв’язку з погодними умовами та з технічних причин, затримується рух 10 поїздів. Оголошення оприлюднила Укрзалізниця, повідомляє УНН.
Деталі
Так, затримуються поїзди:
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- №274 Одеса — Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
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- №82 Київ — Ужгород (3 години 40 хвилин);
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- №136 Білгород-Дністровський — Чернівці (2 години 10 хвилин);
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- №49 Київ — Трускавець (2 години);
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- №791 Кременчук — Київ (1 годину 40 хвилин);
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- №12 Одеса — Львів (1 годину 10 хвилин);
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- №108 Одеса — Ужгород (1 годину);
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- №38 Запоріжжя — Київ (1 годину);
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- №26 Одеса — Рахів (40 хвилин);
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- №11 Львів — Одеса (40 хвилин).
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