Из-за непогоды в Украине массовая задержка поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Украине, в связи с погодными условиями и по техническим причинам, задерживается движение 10 поездов. Объявление обнародовала Укрзализныця, сообщает УНН.
Детали
Так, задерживаются поезда:
-
- №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
-
- №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
-
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
-
- №49 Киев - Трускавец (2 часа);
-
- №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
-
- №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
-
- №108 Одесса - Ужгород (1 час);
-
- №38 Запорожье - Киев (1 час);
-
- №26 Одесса - Рахов (40 минут);
-
- №11 Львов - Одесса (40 минут).
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня