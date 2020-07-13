Через негоду в Україні досі без світла 23 міста і села
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок негоди на ранок понеділка, 13 липня, знеструмлено 23 населених пункти у трьох областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7:00 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше негода на заході України знеструмила 100 населених пунктів.