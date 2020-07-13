Через негоду в Україні досі без світла 23 міста і села

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19 березня, 18:42 • 87648 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 129696 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 112238 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 126804 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 131803 перегляди

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Ексклюзив
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КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок негоди на ранок понеділка, 13 липня, знеструмлено 23 населених пункти у трьох областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"Станом на 7:00 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 23 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська – 10, Луганська – 9 та Київська – 4", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше негода на заході України знеструмила 100 населених пунктів.

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