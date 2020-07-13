Из-за непогоды в Украине до сих пор без света 23 города и села
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате непогоды на утро понедельника, 13 июля, обесточены 23 населенных пункта в трех областях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 10, Луганская - 9 и Киевская - 4", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее непогода на западе Украины обесточила 100 населенных пунктов.