Из-за непогоды в Украине до сих пор без света 23 города и села

"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 10, Луганская - 9 и Киевская - 4", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее непогода на западе Украины обесточила 100 населенных пунктов.