Негода на заході України знеструмила 100 населених пунктів

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Дощі та пориви вітру знеструмили 100 населених пунктів у трьох областях України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“Станом на 7 год. 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська — 54, Рівненська — 29 та Закарпатська — 17”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували лісову пожежу.

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