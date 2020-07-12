Негода на заході України знеструмила 100 населених пунктів

“Станом на 7 год. 12 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 100 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська — 54, Рівненська — 29 та Закарпатська — 17”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували лісову пожежу.