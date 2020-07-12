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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 36404 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 118895 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122077 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102965 просмотра

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Непогода на западе Украины обесточила 100 населенных пунктов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Дожди и порывы ветра обесточили 100 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“По состоянию на 7 ч. 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская — 54, Ровенская — 29 и Закарпатская — 17”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, в Днепропетровской пожарные ликвидировали лесной пожар.

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