Непогода на западе Украины обесточила 100 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Дожди и порывы ветра обесточили 100 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
“По состоянию на 7 ч. 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская — 54, Ровенская — 29 и Закарпатская — 17”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Напомним, в Днепропетровской пожарные ликвидировали лесной пожар.