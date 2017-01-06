Через негоду в Україні частково затримуються внутрішні рейси в аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Через критичні погодні умови у регіонах України тимчасово частково затримуються внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль", передає УНН із посиланням на офіційну сторінку МА "Бориспіль" у Facebook.
"... через критичні погодні умови у регіонах України тимчасово частково затримуються внутрішні рейси аеропорту "Бориспіль". Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на он-лайн табло", - повідомили в МА "Бориспіль".
Як повідомляв УНН, у Києві та області до кінця доби 6 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини.
Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях України введені обмеження для руху автотранспорту.