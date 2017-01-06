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Из-за непогоды в Украине частично задерживаются внутренние рейсы в аэропорту "Борисполь"

Из-за непогоды в Украине частично задерживаются внутренние рейсы в аэропорту "Борисполь"

Киев • УНН

 • 7424 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта "Борисполь", передает УНН со ссылкой на официальную страницу МА "Борисполь" в Facebook.

"... Из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта" Борисполь ". Погодные изменения тщательно отслеживаются. Пожалуйста, следите за изменениями в расписании рейсов на онлайн табло", - сообщили в МА "Борисполь".

Как сообщал УНН, в Киеве и области до конца суток 6 января ожидаются порывы ветра 15-20 м / с и метели.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения автотранспорта .

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