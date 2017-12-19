Через негоду у всіх районах Києва виникли затори
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через негоду у всіх районах Києва виникли затори, передає УНН з посиланням на Google Maps.
Так, на лівобережній частині Києва затори спостерігаються в районі станції метро Лісова та на невеликих участках дороги на міждомових територіях.
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На правобережній частині Києва найбільші затори спостерігаються в центральній частині Києва, зокрема в районі Софійської площі, Бесарабського ринку, подекуди на вулиці Саксаганського, на Кільцевій дорогі та ви під'їздах до Києва.
Як повідомляв УНН, у Київській області внаслідок ускладнення погодних умов заторів на дорогах не спостерігається.