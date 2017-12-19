Из-за непогоды во всех районах Киева возникли пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за непогоды во всех районах Киева возникли заторы, передает УНН со ссылкой на Google Maps.
Так, на левобережной части Киева пробки наблюдаются в районе станции метро Лесная и на небольших участках дороги на междомовых территориях.
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На правобережной части Киева крупнейшие пробки наблюдаются в центральной части Киева, в частности в районе Софийской площади, Бессарабского рынка, где-то на улице Саксаганского, на Кольцевой дороги и вы подъездах к Киеву.
Как сообщал УНН, в Киевской области в результате осложнения погодных условий заторов на дорогах не наблюдается.