Через негоду у Києві побільшало ДТП

Цитата

"Через погодні умови в столиці зросла кількість ДТП. З 08:00 зафіксована вже 30 дорожньо-транспортних пригод. Відомо про шестеро потерпілих", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У КМВА закликали водіїв зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості, утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Доповнення

Вітряно та менш морозно буде сьогодні по Україні.