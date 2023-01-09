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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Морози йдуть на спад: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Вітряно та менш морозно буде сьогодні по Україні. Про це повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Морози йдуть на спад: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 січня у західній частині місцями невеликий вночі мокрий сніг, вдень дощ; температура вночі близько 0°, на Закарпатті до 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

На решті території без опадів, лише у більшості північних, вночі і в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі вночі 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні місцями невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

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