Морози йдуть на спад: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 січня у західній частині місцями невеликий вночі мокрий сніг, вдень дощ; температура вночі близько 0°, на Закарпатті до 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

На решті території без опадів, лише у більшості північних, вночі і в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі вночі 13-18° морозу, вдень 1-6° морозу.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні місцями невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.