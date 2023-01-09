Морозы идут на спад: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 9 января в западной части местами небольшой ночью мокрый снег, днем дождь; температура ночью около 0°, на Закарпатье до 5° тепла, днем 4-9° тепла.

На остальной территории без осадков, лишь в большинстве северных, ночью и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег; температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье ночью 13-18° мороза, днем 1-6° мороза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° мороза.