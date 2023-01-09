Из-за непогоды в Киеве стало больше ДТП

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"Из-за погодных условий в столице возросло количество ДТП. С 08:00 зафиксировано уже 30 дорожно-транспортных происшествий. Известно о шестерых пострадавших", - говорится в сообщении.

Детали

В КГВА призвали водителей учитывать погодные условия, быть максимально осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По возможности воздержаться от поездок частным автотранспортом.

Дополнение

Ветряно и менее морозно будет сегодня по Украине.