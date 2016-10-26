Через негоду 11 населених пунктів Житомирщини залишились без світла
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Через складні погодні умови на Житомирщині знеструмлені 11 населених пунктів. Про це проінформували в управлінні цивільного захисту населення Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
“26 жовтня внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишились 11 населених пунктів області, зокрема: Новоград-Волинський район −1; Малинський район — 9; Андрушівський район — 1. Через сильні пориви вітру та спрацювання автоматики відключені 1 лінія 10 кВ, 2 лінії 10 кВ частково та 40 трансформаторних підстанцій”, — повідомили в управлінні.
Наразі ведуться роботи по відновленню електропостачання до цих населених пунктів.
Відновити електропостачання планують до 16:00.