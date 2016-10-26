Из-за непогоды 11 населенных пунктов Житомирщины остались без света

"26 октября в результате осложнения погодных условий без электроснабжения остались 11 населенных пунктов области, в частности: Новоград-Волынский район 1; Малинский район - 9; Андрушевский район - 1. Из-за сильных порывов ветра и срабатывания автоматики отключены 1 линия 10 кВ, 2 линии 10 кВ частично и 40 трансформаторных подстанций ", - сообщили в управлении.

Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения в эти населенные пункты.

Восстановить электроснабжение планируется к 16:00.