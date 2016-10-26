Из-за непогоды 11 населенных пунктов Житомирщины остались без света
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 октября. УНН. Из-за сложных погодных условий в Житомирской области обесточены 11 населенных пунктов. Об этом проинформировали в управлении гражданской защиты населения Житомирской ОГА, сообщает УНН.
"26 октября в результате осложнения погодных условий без электроснабжения остались 11 населенных пунктов области, в частности: Новоград-Волынский район 1; Малинский район - 9; Андрушевский район - 1. Из-за сильных порывов ветра и срабатывания автоматики отключены 1 линия 10 кВ, 2 линии 10 кВ частично и 40 трансформаторных подстанций ", - сообщили в управлении.
Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения в эти населенные пункты.
Восстановить электроснабжение планируется к 16:00.