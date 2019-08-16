Через масову загибель риби у Харкові відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За фактом масової загибелі риби у місті Харкові правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Повідомлення про те, що у місцевому водоймищі по в’їзду Станційному чоловік виявив багато померлої риби, надійшло до поліції 15 серпня близько 17:45.
На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Новобаварського відділу поліції, ДСНС, представники екологічної служби.
По прибуттю поліцейські виявили, що мор риби за попередніми даними має природний характер, так як рівень води в водоймі складає близько 50 см. Це відбулось у зв’язку з тим, що вода з річки не переходить через греблю, тому це призвело до її застою.
Підвищена температура повітря та навколишнього середовища протягом останніх днів також створила певні умови для виникнення вказаного явища. Попередньо, забруднення будь-якими речовинами не встановлено.
І тим не менш, представники екологічної служби зробили забір води з водоймища на предмет виявлення факту забруднення.
Слідчим Новобаварського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на початку липня цього року в Одеській області у Хаджибейському лимані стався масовий мор креветки.