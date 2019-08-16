Из-за массовой гибели рыбы в Харькове открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. По факту массовой гибели рыбы в городе Харькове правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Сообщение о том, что в местном водоеме по въезду Станционном мужчина обнаружил много умершей рыбы, поступило в полицию 15 августа около 17:45.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Новобаварского отдела полиции, ГСЧС, представители экологической службы.
По прибытию полицейские обнаружили, что мор рыбы по предварительным данным имеет естественный характер, так как уровень воды в водоеме составляет около 50 см. Это произошло в связи с тем, что вода из реки не переходит через плотину, поэтому это привело к ее застою.
Повышенная температура воздуха и окружающей среды в последние дни также создала определенные условия для возникновения указанного явления. Предварительно, загрязнение любыми веществами не установлено.
И тем не менее, представители экологической службы сделали забор воды из водоема на предмет выявления факта загрязнения.
Следователями Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в начале июля этого года в Одесской области в Хаджибейском лимане произошел массовый мор креветки.