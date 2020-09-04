Через корупційну схему на митниці Львівщини державі завдано збитків на понад 90 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Львівщині Служба безпеки України викрила діяльність групи посадовців митниці, що організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну, через яку державі завдано збитки на понад 90 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста "Городок" Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур. Співробітники СБ України документували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зокрема, зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції.
"Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень", - розповіли В СБУ.
Окрім того, під час проведення 19-ти обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголосити підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.
Також додатково встановлюється причетність ще інших посадовців митного поста та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.
Нагадаємо, ліквідація однієї з найбільших корупційних схем за два місяці принесла бюджету 9 млрд грн.