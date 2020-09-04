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Через корупційну схему на митниці Львівщини державі завдано збитків на понад 90 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Львівщині Служба безпеки України викрила діяльність групи посадовців митниці, що організували корупційну схему ввезення автомобілів в Україну, через яку державі завдано збитки на понад 90 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Через корупційну схему на митниці Львівщини державі завдано збитків на понад 90 млн грн

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували оборудку декілька службовців митного поста "Городок" Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур. Співробітники СБ України документували протиправну діяльність митників протягом кількох місяців 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зокрема, зафіксовано факт отримання зловмисниками хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції.

"Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень", - розповіли В СБУ.

Окрім того, під час проведення 19-ти обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, митнику - організатору групи - повідомлено про підозру, готується оголосити підозри у вчиненні злочину іншим встановленим фігурантам справи.

Також додатково встановлюється причетність ще інших посадовців митного поста та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.

Нагадаємо, ліквідація однієї з найбільших корупційних схем за два місяці принесла бюджету 9 млрд грн.

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