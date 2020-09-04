Из-за коррупционной схемы на таможне во Львовской области государству нанесен ущерб на более чем 90 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы должностных лиц таможни, организовавших коррупционную схему ввоза автомобилей в Украину, из-за которой государству нанесен ущерб на более 90 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы получили информацию, что организовали сделку несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур. Сотрудники СБ Украины документировали противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в частности, зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформления импортируемой продукции.
"Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей. По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти на 94 миллиона гривен", - рассказали в СБУ.
Кроме того, во время проведения 19-ти обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает осуществления сделки, большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, таможеннику - организатору группы - сообщено о подозрении, готовится объявить подозрение в совершении преступления другим установленным фигурантам дела.
Также дополнительно устанавливается причастность еще других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.
Напомним, ликвидация одной из крупнейших коррупционных схем за два месяца принесла бюджету 9 млрд грн.