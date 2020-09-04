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Из-за коррупционной схемы на таможне во Львовской области государству нанесен ущерб на более чем 90 млн грн

Киев • УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы должностных лиц таможни, организовавших коррупционную схему ввоза автомобилей в Украину, из-за которой государству нанесен ущерб на более 90 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Из-за коррупционной схемы на таможне во Львовской области государству нанесен ущерб на более чем 90 млн грн

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что организовали сделку несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур. Сотрудники СБ Украины документировали противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформления импортируемой продукции.

"Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей. По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти на 94 миллиона гривен", - рассказали в СБУ.

Кроме того, во время проведения 19-ти обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает осуществления сделки, большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, таможеннику - организатору группы - сообщено о подозрении, готовится объявить подозрение в совершении преступления другим установленным фигурантам дела.

Также дополнительно устанавливается причастность еще других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.

Напомним, ликвидация одной из крупнейших коррупционных схем за два месяца принесла бюджету 9 млрд грн.

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