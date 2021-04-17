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Через карантин в Англії на похорон принца Філіпа прийдуть лише 30 людей

Через карантин в Англії на похорон принца Філіпа прийдуть лише 30 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Згідно з карантинними обмеженням у Великій Британії, тільки 30 людей зможуть бути присутніми на похороні британського принца Філіпа у суботу. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

17 квітня у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку відбудеться церемоніальне прощання з принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети ІІ.

З королівської сім'ї будуть присутні: Єлизавета ІІ, четверо дітей королеви та Філіпа, подружжя дітей, онуки пар та інші родичі. З сім'ї принца прийдуть племінники та близькі друзі.

Нагадаємо

Як раніше повідомив Букінгемський палац, герцог Единбурзький Філіп помер в п’ятницю вранці у віці 99 років. За 73 роки шлюбу з королевою Єлизаветою II у пари народилися четверо дітей — принц Вельський Чарльз, принцеса Анна, герцог Йоркський Ендрю і граф Вессекський Едвард. До 2017 року, коли принц-консорт відійшов від виконання королівських обов’язків, він був патроном 785 організацій, виступив з 5 496 промовами і взяв участь в 22 219 заходах в сольній якості, тобто не рахуючи тих, де він був разом з монархом.

Похорон принца Філіпа призначений на 17 квітня. Через обмеження в рамках боротьби з пандемією вони пройдуть у вузькому сімейному колі на території Віндзорського замку. До моменту похорону у Великій Британії діє загальнонаціональна жалоба.

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