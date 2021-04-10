Букінгемський палац назвав дату поховання принца Філіпа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа відбудеться 17 квітня. Про це пише "Радіо Свобода" та британський суспільний мовник BBC із посиланням на Букінгемський палац, інформує УНН.
Що відомо
За повідомленням, подія відбудеться у відповідності до бажань покійного герцога Единбурзького. Через карантинні обмеження участь у церемонії візьмуть 30 людей, у тому числі — онук королеви принц Гаррі, який торік відійшов від виконання обов’язків члена королівської родини.
Деталі
10 квітня по всій Великій Британії, у Гібралтарі і на борту королівських військових кораблів пролунали залпи артилерійського салюту в пам’ять про принца Філіпа.
Як повідомляє BBC, артилерійський салют почався опівдні за лондонським часом і тривав більше 40 хвилин. Кожну хвилину лунав один артилерійський залп — всього 41. Використовувалися й гармати часів Першої світової війни. З них же стріляли в 1947 році в ознаменування весілля принца Філіпа зі спадкоємицею престолу, і пізніше — під час коронації Єлизавети II.
До салюту приєдналися кораблі Королівського військово-морського флоту, в тому числі ескадрений міноносець “Даймонд” і фрегат “Монтроуз”. Під час Другої світової війни принц Філіп служив на флоті, а з 2011 року обіймав посаду лорда-адмірала.
Раніше подібна церемонія проводилася лише двічі: після смерті королеви Вікторії в 1901 році та після смерті експрем’єр-міністра Вінстона Черчілля 1965-го.
Артилерійський салют транслювався онлайн і по телебаченню.
Доповнення
Букінгемський палац, як очікується, оголосить подробиці проведення похорону принца Філіпа. Геральдична палата вже повідомила, що церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, а до похорону тіло принца залишиться в королівському Віндзорському палаці під Лондоном.
Через пандемію в похоронну церемонію будуть внесені зміни. Відповідно в волею герцога, перед похоронами не проводитиметься публічного прощання.
Британський принц Філіп, герцог Единбурзький, помер 9 квітня на сотому році життя. Він був чоловіком королеви Великої Британії Єлизавети II і батьком спадкоємця престолу — принца Чарльза.