Британці, які бажають вшанувати пам'ять принца Філіпа, зіткнулися з проблемою через COVID
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Велика Британія сьогодні оплакує померлого в п'ятницю чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа, але людей попросили не збиратися натовпами і не покладати квіти біля королівських палаців через обмеження, встановлені для запобігання поширенню коронавірусу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Повідомляється, що напередодні, коли з’явилися новини про смерть Філіпа, радіо- і телепередачі були перервані виконанням державного гімну “Боже, бережи королеву”.
Прапори Союзу були розвішані в усіх королівських резиденціях і будівлях британського уряду.
Як зазначає агентство, дотепність Філіпа і його відданість своєму обов’язку принесли йому широку популярність у Великій Британії, але його також критикували за відверті расистські і сексистські висловлювання.
Деякі люди покладали квіти поруч з британським прапором біля Букінгемського палацу і біля стін Віндзорського замку, хоча уряд закликав людей не приносити квіти до королівських резиденцій.
“Пам’ятаючи про безпеку і добробут населення і відповідно до урядових директив, представників громадськості просять не збиратися натовпами. Охочих висловити співчуття просять зробити це найбезпечнішим способом, а не збиратися біля королівських резиденцій”, - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.
Контекст
У п’ятницю, 9 квітня, помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II.
До свого сторіччя принц Філіп не дожив два місяці. Він народився в 1921 році на острові Корфу. З народження носив титул принца Грецького і Датського. Бабуся Філіпа з боку батька — Ольга Костянтинівна Романова, онука Миколи I. Принц Філіп служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні. У 1947 році в Вестмінстерському абатстві відбулася церемонія одруження Філіпа і Єлизавети II. У королівської пари четверо дітей.
У 2017 році перестав брати участь в публічних заходах через погіршення здоров’я. Королева називала чоловіка своєї надією і опорою.
Напередодні геральдична колегія, яка, серед іншого, відповідає за королівські церемонії, повідомила, що тіло принца до похорону буде залишатися в цьому палаці.
Похоронне богослужіння відбудеться в палацовій каплиці Святого Георгія. Але це не будуть урочисті церемоніальні державні похорони, як у Британії ховають переважно самих монархів. Також не буде публічного прощання з тілом принца.