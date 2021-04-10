Британці, які бажають вшанувати пам'ять принца Філіпа, зіткнулися з проблемою через COVID

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Велика Британія сьогодні оплакує померлого в п'ятницю чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа, але людей попросили не збиратися натовпами і не покладати квіти біля королівських палаців через обмеження, встановлені для запобігання поширенню коронавірусу, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повідомляється, що напередодні, коли з’явилися новини про смерть Філіпа, радіо- і телепередачі були перервані виконанням державного гімну “Боже, бережи королеву”.

Прапори Союзу були розвішані в усіх королівських резиденціях і будівлях британського уряду.

Як зазначає агентство, дотепність Філіпа і його відданість своєму обов’язку принесли йому широку популярність у Великій Британії, але його також критикували за відверті расистські і сексистські висловлювання.

Деякі люди покладали квіти поруч з британським прапором біля Букінгемського палацу і біля стін Віндзорського замку, хоча уряд закликав людей не приносити квіти до королівських резиденцій.

“Пам’ятаючи про безпеку і добробут населення і відповідно до урядових директив, представників громадськості просять не збиратися натовпами. Охочих висловити співчуття просять зробити це найбезпечнішим способом, а не збиратися біля королівських резиденцій”, - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Контекст

У п’ятницю, 9 квітня, помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II.

До свого сторіччя принц Філіп не дожив два місяці. Він народився в 1921 році на острові Корфу. З народження носив титул принца Грецького і Датського. Бабуся Філіпа з боку батька — Ольга Костянтинівна Романова, онука Миколи I. Принц Філіп служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні. У 1947 році в Вестмінстерському абатстві відбулася церемонія одруження Філіпа і Єлизавети II. У королівської пари четверо дітей.

У 2017 році перестав брати участь в публічних заходах через погіршення здоров’я. Королева називала чоловіка своєї надією і опорою.

Напередодні геральдична колегія, яка, серед іншого, відповідає за королівські церемонії, повідомила, що тіло принца до похорону буде залишатися в цьому палаці.

Похоронне богослужіння відбудеться в палацовій каплиці Святого Георгія. Але це не будуть урочисті церемоніальні державні похорони, як у Британії ховають переважно самих монархів. Також не буде публічного прощання з тілом принца.

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