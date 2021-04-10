Британцы, желающие почтить память принца Филиппа, столкнулись с проблемой из-за COVID
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Великобритания сегодня оплакивает умершего в пятницу мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, но людей попросили не собираться толпами и не возлагать цветы у королевских дворцов из-за ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавируса, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сообщается, что накануне, когда появились новости о смерти Филиппа, радио- и телепередачи были прерваны исполнением государственного гимна «Боже, храни королеву».
Флаги Союза были развешаны во всех королевских резиденциях и зданиях британского правительства.
Как отмечает агентство, остроумие Филиппа и его преданность своему долгу принесли ему широкую популярность в Великобритании, но его также критиковали за откровенные расистские и сексистские высказывания.
Некоторые люди возлагали цветы рядом с британским флагом у Букингемского дворца и у стен Виндзорского замка, хотя правительство призвало людей не приносить цветы в королевские резиденции.
«Помня о безопасности и благополучии населения и в соответствии с правительственными директивами, представителей общественности просят не собираться толпами. Желающих выразить соболезнования просят сделать это самым безопасным способом, а не собираться в Королевских резиденциях», - говорится в сообщении Букингемского дворца.
Контекст
В пятницу, 9 апреля, умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II.
К своему столетию принц Филипп не дожил два месяца. Он родился в 1921 году на острове Корфу. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Бабушка Филиппа со стороны отца — Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне. В 1947 году в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II. У королевской четы четверо детей.
В 2017 году перестал участвовать в публичных мероприятиях из-за ухудшения здоровья. Королева называла мужа своей надеждой и опорой.
Накануне геральдическая коллегия, которая, среди прочего, отвечает за королевские церемонии, сообщила, что тело принца до похорон будет оставаться в этом дворце.
Погребальное богослужение состоится в дворцовой часовне Святого Георгия. Но это не будут торжественные церемониальные государственные похороны, как в Британии хоронят преимущественно самих монархов. Также не будет публичного прощания с телом принца.