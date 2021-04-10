Британцы, желающие почтить память принца Филиппа, столкнулись с проблемой из-за COVID

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 76968 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 143525 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 146971 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 214974 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 253510 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 145806 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 136368 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 225477 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125789 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185064 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 153502 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 125831 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 126331 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 139509 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 106043 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 253534 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 225492 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 382531 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 349029 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 332974 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 106107 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 139571 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 125890 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 215038 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 153215 просмотра
Актуальное
Британцы, желающие почтить память принца Филиппа, столкнулись с проблемой из-за COVID

Британцы, желающие почтить память принца Филиппа, столкнулись с проблемой из-за COVID

Киев  •  УНН

 • 17604 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Великобритания сегодня оплакивает умершего в пятницу мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, но людей попросили не собираться толпами и не возлагать цветы у королевских дворцов из-за ограничений, установленных для предотвращения распространения коронавируса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сообщается, что накануне, когда появились новости о смерти Филиппа, радио- и телепередачи были прерваны исполнением государственного гимна «Боже, храни королеву».

Флаги Союза были развешаны во всех королевских резиденциях и зданиях британского правительства.

Как отмечает агентство, остроумие Филиппа и его преданность своему долгу принесли ему широкую популярность в Великобритании, но его также критиковали за откровенные расистские и сексистские высказывания.

Некоторые люди возлагали цветы рядом с британским флагом у Букингемского дворца и у стен Виндзорского замка, хотя правительство призвало людей не приносить цветы в королевские резиденции.

«Помня о безопасности и благополучии населения и в соответствии с правительственными директивами, представителей общественности просят не собираться толпами. Желающих выразить соболезнования просят сделать это самым безопасным способом, а не собираться в Королевских резиденциях», - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Контекст

В пятницу, 9 апреля, умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II.

К своему столетию принц Филипп не дожил два месяца. Он родился в 1921 году на острове Корфу. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Бабушка Филиппа со стороны отца — Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне. В 1947 году в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II. У королевской четы четверо детей.

В 2017 году перестал участвовать в публичных мероприятиях из-за ухудшения здоровья. Королева называла мужа своей надеждой и опорой.

Накануне геральдическая коллегия, которая, среди прочего, отвечает за королевские церемонии, сообщила, что тело принца до похорон будет оставаться в этом дворце.

Погребальное богослужение состоится в дворцовой часовне Святого Георгия. Но это не будут торжественные церемониальные государственные похороны, как в Британии хоронят преимущественно самих монархов. Также не будет публичного прощания с телом принца.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы