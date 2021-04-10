В Великобритании сообщили первые подробности будущих похорон принца Филиппа

Детали

Геральдическая коллегия, которая, среди прочего, отвечает за королевские церемонии, сообщила, что тело принца, который также носил титул герцога Эдинбургского, до похорон будет оставаться в этом дворце.

Погребальное богослужение состоится в дворцовой часовне Святого Георгия. Но это не будут торжественные церемониальные государственные похороны, как в Британии хоронят преимущественно самих монархов.

Также не будет публичного прощания с телом принца.

Причину смерти принца Филиппа пока так и не сообщили.

Недавно он провел почти месяц в больнице для лечения от инфекционного заболевания и проблем с сердцем, но 16 марта он вернулся в Виндзорский дворец.

Похороны и COVID-19

Правительство Великобритании призвало людей из-за коронавирусной пандемии не собираться перед королевскими дворцами и не устраивать публичных чествований памяти принца. Но сотни людей прибыли в Виндзорский дворец, как и в Букингемский королевскоий дворца практически в центре современного Лондона, чтобы почтить память принца или положить цветы.

“Ее величество королева сообщила о смерти любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его высочество отошел спокойно утром в Виндзорском замке”, — сообщила пресс-службе королевской семьи ранее 9 апреля.

Контекст

К своему столетию принц Филипп не дожил два месяца. Он родился в 1921 году на острове Корфу. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Бабушка Филиппа со стороны отца — Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне. В 1947 году в Вестминстерском аббатстве состоялась церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы II. У королевской четы четверо детей.

В 2017 году перестал участвовать в публичных мероприятиях из-за ухудшения здоровья. Королева называла мужа своей надеждой и опорой.