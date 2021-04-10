У Великій Британії повідомили перші подробиці майбутнього похорону принца Філіпа

Деталі

Геральдична колегія, яка, серед іншого, відповідає за королівські церемонії, повідомила, що тіло принца, який також мав титул герцога Единбурзького, до похорону буде залишатися в цьому палаці.

Поховальна відправа відбудеться в палацовій каплиці Святого Георгія. Але це не буде урочистий церемонійний державний похорон, як у Британії ховають переважно самих монархів.

Також не буде публічного прощання з тілом принца.

Причину смерті принца Філіпа наразі так і не повідомили.

Нещодавно він провів майже місяць у лікарні для лікування від інфекційного захворювання і проблем із серцем, але 16 березня він повернувся до Віндзорського палацу.

Похорони і COVID-19

Уряд Великої Британії закликав людей через коронавірусну пандемію не збиратися перед королівськими палацами і не влаштовувати публічних вшанувань пам’яті принца. Але сотні людей прибули до Віндзорського палацу, як і до Букінгемського королівського палацу практично в центрі сучасного Лондону, щоб вшанувати пам’ять принца чи покласти квіти.

“Її величність королева повідомила про смерть коханого чоловіка, його королівської високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його високість відійшов спокійно цього ранку у Віндзорському замку”, — повідомила пресслужба королівської родини раніше 9 квітня.

Контекст

До свого сторіччя принц Філіп не дожив два місяці. Він народився в 1921 році на острові Корфу. З народження носив титул принца Грецького і Датського. Бабуся Філіпа з боку батька — Ольга Костянтинівна Романова, онука Миколи I. Принц Філіп служив на флоті і брав участь у Другій світовій війні. У 1947 році в Вестмінстерському абатстві відбулася церемонія одруження Філіпа і Єлизавети II. У королівської пари четверо дітей.

У 2017 році перестав брати участь в публічних заходах через погіршення здоров’я. Королева називала чоловіка своєї надією і опорою.