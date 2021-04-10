Букингемский дворец назвал дату погребения принца Филиппа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Церемония захоронения супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа состоится 17 апреля. Об этом пишет "Радио Свобода" и британский общественный вещатель BBC со ссылкой на Букингемский дворец, информирует УНН.
Что известно
По сообщению, событие состоится в соответствии с желаниями покойного герцога Эдинбургского. Через карантин участие в церемонии примут 30 человек, в том числе — внук королевы принц Гарри, который в прошлом году отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи.
Детали
10 апреля по всей Великобритании, в Гибралтаре и на борту королевских военных кораблей прозвучали залпы артиллерийского салюта в память о принца Филиппа.
Как сообщает BBC, артиллерийский салют начался в полдень по лондонскому времени и продолжался более 40 минут. Каждую минуту раздавался один артиллерийский залп — всего 41. Использовались и пушки времен Первой мировой войны. С них стреляли в 1947 году в ознаменование свадьбы принца Филиппа с наследницей престола, и позже — во время коронации Елизаветы II.
К салюта присоединились корабли Королевского военно-морского флота, в том числе эскадренный миноносец “Даймонд” и фрегат “Монтроуз”. Во время Второй мировой войны принц Филипп служил на флоте, а с 2011 года занимал должность лорда-адмирала.
Ранее подобная церемония проводилась только дважды: после смерти королевы Виктории в 1901 году и после смерти експремьер-министра Уинстона Черчилля в 1965-м.
Артиллерийский салют транслировался онлайн и по телевидению.
Дополнение
Букингемский дворец, как ожидается, объявит подробности проведения похорон принца Филиппа. Геральдическая палата уже сообщила, что церемония пройдет в часовне Святого Георгия, а к похоронам тело принца останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном.
Из-за пандемии в погребальную церемонию будут внесены изменения. Соответственно в воле герцога, перед похоронами не будет проводиться публичного прощания.
Британский принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля на сотом году жизни. Он был супругом королевы Великобритании Елизаветы II и отцом наследника престола — принца Чарльза.