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Из-за карантина в Англии на похороны принца Филиппа придут только 30 человек

Из-за карантина в Англии на похороны принца Филиппа придут только 30 человек

Киев  •  УНН

 • 17598 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Согласно карантинными ограничением в Великобритании, только 30 людей смогут присутствовать на похоронах британского принца Филиппа в субботу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится церемониальное прощание с принцем Филиппом, мужем королевы Елизаветы II.

С королевской семьи будут присутствовать: Елизавета II, четверо детей королевы и Филиппа, супруги детей, внуки пар и другие родственники. Из семьи принца придут племянники и близкие друзья.

Напомним

Как ранее сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филипп умер в пятницу утром в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четверо детей - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Вессекський Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от выполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольной качества, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филиппа предназначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. К моменту похорон в Великобритании действует общенациональный траур.

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