Через футбольний матч у Києві можливі зміни в роботі метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада у Києві у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Сталь” (Кам’янське), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
“19 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Сталь“ (Кам’янське), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — сказано в повідомленні.
Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.