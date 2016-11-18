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Через футбольний матч у Києві можливі зміни в роботі метро

Через футбольний матч у Києві можливі зміни в роботі метро

Київ • УНН

 • 9969 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Завтра, 19 листопада у Києві у зв’язку із проведенням на НСК “Олімпійський” футбольного матчу між командами “Динамо” (Київ) та “Сталь” (Кам’янське), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.

“19 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Сталь“ (Кам’янське), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — сказано в повідомленні.

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

 

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