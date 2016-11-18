Из-за футбольного матча в Киеве возможны изменения в работе метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Завтра, 19 ноября в Киеве в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Сталь" (Каменское), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.
"19 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Сталь"(Каменское), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".