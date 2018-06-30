Через ДТП на Вінниччині загинули двоє людей, ще троє травмувалися
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Поблизу с. Сальник, на автодорозі Житомир - Могилів-Подільський, зіткнулися два автомобілі, внаслідок чого обидва водії загинули, троє людей травмувалися, серед них одна дитина. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області, передає УНН.
"30 червня близько 15 години на автошляху Житомир - Могилів-Подільський, поблизу с. Сальник Калинівського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів NISSAN Almera та Citroen Berlingo", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, NISSAN Almera на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з Citroen Berlingo. У результаті на місці ДТП загинув 34-річний водій NISSAN Almera - вінничанин. Його 33-річну дружину та дитину з травмами госпіталізували.
Також від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинув 25-річний водій Citroen Berlingo. Пасажира його автомобіля госпіталізовано.
Слідчо-оперативна група поліції проводить першочергові слідчі дії на місці трагедії, з’ясовуються причини та обставини ДТП.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) КК України. Таке правопорушення карається позбавленням волі терміном від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, на автодорозі Тернопіль - Рава Руська зіткнулися легковик та військова вантажівка.