Через COVID-19 гурт Måneskin відклав тур Європою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Італійський рок-гурт Måneskin перенесе всі концерти, заплановані на 2022 рік, через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Måneskin.
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“Привіт, хлопці, нам дуже шкода, але змушені повідомити, що нам доведеться відкласти всі тури 2022 року по Європі і ArenasTour в Італії через ситуацію з Covid-19. Нам дуже шкода”, — йдеться в дописі.
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Основною причиною стали карантинні вимоги, які вводять країни на тлі погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.
“Ми не можемо гарантувати проведення всіх концертів, тому що в кожній країні є свої правила, і ми, звичайно ж, повинні їх дотримуватися, тому що ми повинні давати наші концерти в цілковитій безпеці для всіх”, — зазначають музиканти.
Музиканти подякували фанатам за підтримку і терпіння, а також сподіваються, що знатимуть нові дати виступів не пізніше 1 березня 2022 року.
“Всі шоу під відкритим небом, включаючи Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro і фестивалі, все ще підтверджені. Будь ласка, знайдіть всю необхідну інформацію в наших історіях. Спасибі вам всім”, — підкреслив гурт.
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