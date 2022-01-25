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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Через COVID-19 гурт Måneskin відклав тур Європою

Через COVID-19 гурт Måneskin відклав тур Європою

Київ • УНН

 • 25330 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Італійський рок-гурт Måneskin перенесе всі концерти, заплановані на 2022 рік, через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Måneskin.

Цитата

“Привіт, хлопці, нам дуже шкода, але змушені повідомити, що нам доведеться відкласти всі тури 2022 року по Європі і ArenasTour в Італії через ситуацію з Covid-19. Нам дуже шкода”, — йдеться в дописі.

Деталі

Основною причиною стали карантинні вимоги, які вводять країни на тлі погіршення ситуації з пандемією коронавірусу.

“Ми не можемо гарантувати проведення всіх концертів, тому що в кожній країні є свої правила, і ми, звичайно ж, повинні їх дотримуватися, тому що ми повинні давати наші концерти в цілковитій безпеці для всіх”, — зазначають музиканти.

Музиканти подякували фанатам за підтримку і терпіння, а також сподіваються, що знатимуть нові дати виступів не пізніше 1 березня 2022 року. 

“Всі шоу під відкритим небом, включаючи Circo Massimo, Arena di Verona, Lignano Sabbiadoro і фестивалі, все ще підтверджені. Будь ласка, знайдіть всю необхідну інформацію в наших історіях. Спасибі вам всім”, — підкреслив гурт.

Нагадаємо 

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