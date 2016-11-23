Через часте вживання снеків може випадати волосся, страждає шлунок та серце - дієтолог

“Потрібно почати з того, що зараз існує велика кількість реклами снеків, яка розміщена практично всюди і чітко направлена на те, щоб населення, особливо молоді люди, які ще сприймають цю рекламу дуже активно, звертали на них увагу. Це можуть бути і горішки, і сухарики, і чіпси з різними смаками. Безперечно, реклама спрямована на те, щоб збільшити продажі снеків, а молоді люди ще не розуміють, яку шкоду здоров’ю вони можуть завдати, постійне вживання таких продуктів веде до пагубних наслідків не лише для шлунку, а й для всього організму”, — сказала Л.Кіриленко.

Дієтолог зауважила, що внаслідок частого вживання снеків можуть виникнути проблеми із функціонуванням стравоходу та шлунку.

“Снеки, які проходять через стравохід у шлунок, можуть подразнювати слизову оболонку стравоходу, що призводить до мілких тріщин слизової оболонки і постійної печії. І ця печія і є першим симптомом того, що ви неправильно харчуєтеся. Потрапляючи у шлунок, снеки негативно впливають на функціонування шлунку, різко підвищується кислотність”, — розповіла О.Кіриленко.

Окрім того, вона зазначила, що молоді люди часто мають виразки, бувають навіть хронічні випадки.

Наслідками змін в організмі від частого вживання снеків, може бути і випадіння волосся і ламкість нігтів, і висипи на шкірі та інші дисбаланси. Це говорить про те, що відбувається зміна в обміні речовин, який може призвести до ожиріння. Це все, що стосується шлунково-кишкового тракту.

Окрім того, дієтолог наголосила, що чим більше в раціоні людини консервантів, фарбників та підсилювачів смаку, солоної їжі, тим більше назріває змін у внутрішніх органах людини.

“Постійне вживання неякісної їжі (снеків закрема) також приводить до порушення функції серцево-судинної системи, може розвинутися гіпертонічна, ішемічна хвороба, атеросклероз. Також спостерігається і раннє старіння клітин шкіри, інфаркт в молодому віці. Причиною є значний вміст у снеках неякісних вуглеводів, жирів та солі. Відомо, чим більш солоніша їжа — тим вищий артеріальний тиск. Не треба також забувати про негативний вплив на клітини печінки та підшлункової залози, що може проявлятися токсичним гепатитом та гострим панкреатитом. Гострі страви впливають збуджуюче на нервову систему нашого організму і таким чином утворюється замкнуте коло! Негативна дія на всі внутрішні органи і системи організму людини. Поміркуйте, чи варто вживати „сміття“ та труїти себе?”, — додала О.Кіриленко.

Нагадаємо, в УНН стартував соціальний експеримент в рамках якого на безпечність будуть перевірені сухарики, горішки та насіння.

Відібрані зразки будуть протестують на наявність у них пліснявих грибів, мікотоксинів, соняшник перевірять на вміст міді і кадмію (цей елемент і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість накопичуватись в організмах і екосистемах).

Також закуплені горішки і сухарики пройдуть дослідження на вміст різноманітних канцерогенів та особливо небезпечного для здоров’я людини акриламіду (пошкоджує нервову систему, є чинником генних мутацій та утворення злоякісних пухлин).