Через часте вживання снеків може випадати волосся, страждає шлунок та серце - дієтолог

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 1110 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 87159 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 102204 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 101266 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 104974 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113600 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 169164 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75229 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162785 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111777 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
5.9м/с
30%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20292 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 17863 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 16630 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 25033 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10645 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 2442 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 10953 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 87174 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 169176 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 187822 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 1468 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102149 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104173 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48287 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51326 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Через часте вживання снеків може випадати волосся, страждає шлунок та серце - дієтолог

Київ • УНН

 • 29326 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Часте вживання снеків, зокрема молодими людьми, може мати різні наслідки - від випадання волосся та висипання на шкірі до хвороб шлунково-кишкового такту та серцево-судинної системи. Про ці та інші наслідки вживання снеків у коментарі УНН розповіла кандидат медичних наук, дієтолог Олександра Кіриленко.

Через часте вживання снеків може випадати волосся, страждає шлунок та серце - дієтолог

“Потрібно почати з того, що зараз існує велика кількість реклами снеків, яка розміщена практично всюди і чітко направлена на те, щоб населення, особливо молоді люди, які ще сприймають цю рекламу дуже активно, звертали на них увагу. Це можуть бути і горішки, і сухарики, і чіпси з різними смаками. Безперечно, реклама спрямована на те, щоб збільшити продажі снеків, а молоді люди ще не розуміють, яку шкоду здоров’ю вони можуть завдати, постійне вживання таких продуктів веде до пагубних наслідків не лише для шлунку, а й для всього організму”, — сказала Л.Кіриленко.

Дієтолог зауважила, що внаслідок частого вживання снеків можуть виникнути проблеми із функціонуванням стравоходу та шлунку.

“Снеки, які проходять через стравохід у шлунок, можуть подразнювати слизову оболонку стравоходу, що призводить до мілких тріщин слизової оболонки і постійної печії. І ця печія і є першим симптомом того, що ви неправильно харчуєтеся. Потрапляючи у шлунок, снеки негативно впливають на функціонування шлунку, різко підвищується кислотність”, — розповіла О.Кіриленко.

Окрім того, вона зазначила, що молоді люди часто мають виразки, бувають навіть хронічні випадки.

Наслідками змін в організмі від частого вживання снеків, може бути і випадіння волосся і ламкість нігтів, і висипи на шкірі та інші дисбаланси. Це говорить про те, що відбувається зміна в обміні речовин, який може призвести до ожиріння. Це все, що стосується шлунково-кишкового тракту.

Окрім того, дієтолог наголосила, що чим більше в раціоні людини консервантів, фарбників та підсилювачів смаку, солоної їжі, тим більше назріває змін у внутрішніх органах людини.

“Постійне вживання неякісної їжі (снеків закрема) також приводить до порушення функції серцево-судинної системи, може розвинутися гіпертонічна, ішемічна хвороба, атеросклероз. Також спостерігається і раннє старіння клітин шкіри, інфаркт в молодому віці. Причиною є значний вміст у снеках неякісних вуглеводів, жирів та солі. Відомо, чим більш солоніша їжа — тим вищий артеріальний тиск. Не треба також забувати про негативний вплив на клітини печінки та підшлункової залози, що може проявлятися токсичним гепатитом та гострим панкреатитом. Гострі страви впливають збуджуюче на нервову систему нашого організму і таким чином утворюється замкнуте коло! Негативна дія на всі внутрішні органи і системи організму людини. Поміркуйте, чи варто вживати „сміття“ та труїти себе?”, — додала О.Кіриленко.

Нагадаємо, в УНН стартував соціальний експеримент в рамках якого на безпечність будуть перевірені сухарики, горішки та насіння.

Відібрані зразки будуть протестують на наявність у них пліснявих грибів, мікотоксинів, соняшник перевірять на вміст міді і кадмію (цей елемент і його сполуки є надзвичайно токсичними, навіть, у незначних концентраціях. Має властивість накопичуватись в організмах і екосистемах).

Також закуплені горішки і сухарики пройдуть дослідження на вміст різноманітних канцерогенів та особливо небезпечного для здоров’я людини акриламіду (пошкоджує нервову систему, є чинником генних мутацій та утворення злоякісних пухлин).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78