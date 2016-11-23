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Из-за частого употребления снеков могут выпадать волосы, страдает желудок и сердце - диетолог

Киев • УНН

 • 29326 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Частое употребление снеков, в частности молодыми людьми, может иметь разные последствия - от выпадения волос и высыпаний на коже до болезней желудочно-кишечного такта и сердечно-сосудистой системы. Об этих и других последствиях употребления снеков в комментарии УНН рассказала диетолог Александра Кириленко.

Из-за частого употребления снеков могут выпадать волосы, страдает желудок и сердце - диетолог

"Нужно начать с того, что сейчас существует большое количество рекламы снеков, которая размещена практически везде и четко направлена ​​на то, чтобы население, особенно молодые люди, которые еще воспринимают эту рекламу очень активно, обращали на них внимание. Это могут быть и орешки, и сухарики, и чипсы с различными вкусами. Бесспорно, реклама направлена ​​на то, чтобы увеличить продажи снеков, а молодые люди еще не понимают, какой вред здоровью они могут нанести, постоянное употребление таких продуктов ведет к пагубным последствиям не только для желудка, но и для всего организма", - сказала А.Кириленко.

Диетолог отметила, что в результате частого употребления снеков могут возникнуть проблемы с функционированием пищевода и желудка.

"Снеки, которые проходят через пищевод в желудок, могут раздражать слизистую оболочку пищевода, что приводит к мелким трещинам слизистой оболочки и постоянной изжоге. И эта изжога и является первым симптомом того, что вы неправильно питаетесь. Попадая в желудок, снеки негативно влияют на функционирование желудка, резко повышается кислотность", - рассказала А.Кириленко.

Кроме того, она отметила, что молодые люди часто имеют язвы, бывают даже хронические случаи.

Последствиями изменений в организме от частого употребления снеков, может быть и выпадение волос и ломкость ногтей, и сыпь на коже и другие дисбалансы. Это говорит о том, что происходит изменение в обмене веществ, что может привести к ожирению. Это все, что касается желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, диетолог отметила, что чем больше в рационе человека консервантов, красителей и усилителей вкуса, соленой пищи, тем больше изменений во внутренних органах человека.

"Постоянное употребление некачественной пищи (снеков в том числе) также приводит к нарушению функции сердечно-сосудистой системы, может развиться гипертоническая, ишемическая болезнь, атеросклероз. Также наблюдается и раннее старение клеток кожи, инфаркт в молодом возрасте. Причиной является значительное содержание в снеках некачественных углеводов, жиров и соли. Известно, чем более соленая пища - тем выше артериальное давление. Не надо также забывать о негативном влиянии на клетки печени и поджелудочной железы, что может проявляться токсическим гепатитом и острым панкреатитом. Острые блюда влияют возбуждающе на нервную систему нашего организма и таким образом образуется замкнутый круг! Негативное воздействие на все внутренние органы и системы организма человека. Подумайте, стоит ли употреблять "мусор" и травить себя?", - добавила А.Кириленко.

Напомним, в УНН стартовал социальный эксперимент в рамках которого на безопасность будут проверены сухарики, орешки и семечки.

Отобранные образцы протестируют на наличие в них плесневых грибов, микотоксинов, подсолнечник проверят на содержание меди и кадмия (этот элемент и его соединения являются чрезвычайно токсичными даже в незначительных концентрациях. Имеет свойство накапливаться в организмах и экосистемах).

Закупленные орешки и сухарики пройдут исследования на содержание различных канцерогенов и особо опасного для здоровья человека акриламида (повреждает нервную систему, является фактором генных мутаций и образований злокачественных опухолей).

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