Через аварію на Львівщині без світла залишилось більше 20 населених пунктів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 січня. УНН. У роботі систем життєзабезпечення 28 січня на території Львівської області зафіксовано 2 порушення. Через аварії в системах електропостачання без світла залишилось більше 20 населених пунктів. Про це поінформували у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, повідомляє УНН.
Аварії стались в системах електропостачання Перемишлянський – 1. О 17:10 внаслідок однофазного замикання на землю було відключено дві ПЛ-10 кВ, тимчасово без електропостачання залишилося 20 населених пункти (с. Бачів, с. Болотня, с. Добряничі, с. Дусанів, с. Іванівка, с. Кореличі, с. Подусільна, с. Прибин, с. Тучне, с.Розсохи, с. Утіховичі, с. Осталовичі, хут. Березівка, хут. Заруддя, хут. Ріки, хут. Рівне, хут. Миці, хут. Мазури, хут. Псари, хут. Рибче).
О 20:25 год. аварійною бригадою Перемишлянського РЕМ електропостачання 14 населених пунктів (с. Болотня, с. Іванівка, с. Бачів,с. Добряничі, с. Дусанів, с. Кореличі, хут. Березівка, хут. Заруддя, хут. Ріки, хут. Рівне, хут. Миці, хут. Мазури, хут. Псари, хут. Рибче) відновлено.
З настанням світлого часу доби 29 січня роботи по пошуку причини аварії та відновленню електропостачання 6-ти населених пунктів (с. Подусільна, с. Прибин, с. Тучне, с. Розсохи, с. Утіховичі, с. Осталовичі) будуть продовжені.
Друга аварія – Городоцький район – 1. Близько 18:00 внаслідок однофазного замикання на землю було відключено 1 ПЛ-10 кВ, тимчасово без електропостачання залишилося 3 населені пункти (с. Зелений Гай, с. Мильчиці, с. Побережне).
28 січня аварійною бригадою Городоцького РЕМ проводились роботи по пошуку причини відключення.
З настанням світлого часу доби 29 січня роботи по пошуку причини аварії та відновленню електропостачання будуть продовжені.