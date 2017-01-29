Из-за аварии во Львовской области без света осталось более 20 населенных пунктов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 января. УНН. В работе систем жизнеобеспечения 28 января на территории Львовской области зафиксировано 2 нарушения. Из-за аварий в системах электроснабжения без света осталось более 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.
Аварии произошли в системах электроснабжения Перемышлянский - 1. в 17:10 в результате однофазного замыкания на землю были отключены две ВЛ-10 кВ, временно без электроснабжения осталось 20 населенных пункта (с. Бачев, с. Болотня, с. Добрянычи, с. Дусанов, с. Ивановка, с. Кореличи, с. Подусильна, с. Прибынь, с. Тучное, с.Россохи, с. Утеховичи, с. Осталовичи, хут. Березовка, пгт. Заруддя, хут. Реки, хут. Ровно, пгт. Мици, хут. Мазуры, хут. Псари, хут. Рыбча).
В 20:25 ч. аварийной бригадой Перемышлянского РЭС электроснабжения 14 населенных пунктов (с. Болотня, с. Ивановка, с. Бачев, с. Добрянычи, с. Дусанов, с. Кореличи, хут. Березовка, пгт. Заруддя, хут. Реки, хут. Ровно, пгт . Мици, хут. Мазуры, хут. Псари, хут. Рыбча) восстановлено.
С наступлением светлого времени суток 29 января работы по поиску причины аварии и восстановлению электроснабжения 6-ти населенных пунктов (с. Подусильна, с. Прибынь, с. Тучное, с. Россохи, с. Утеховичи, с. Осталовичи) будут продолжены.
Вторая авария - Городецкий район - 1. около 18:00 в результате однофазного замыкания на землю были отключены 1 ВЛ-10 кВ, временно без электроснабжения осталось 3 населенных пункта (с. Зеленый Гай, с. Мильчицы, с. Побережное).
28 января аварийной бригадой Городокского РЭС проводились работы по поиску причины отключения.
С наступлением светлого времени суток 29 января работы по поиску причины аварии и восстановлению электроснабжения будут продолжены.