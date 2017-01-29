Из-за аварии во Львовской области без света осталось более 20 населенных пунктов

ukru
15:33 • 24243 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 50952 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 93333 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 118873 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 107678 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 117539 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 128643 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139845 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144248 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132192 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 79368 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 104322 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 115115 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 90127 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 49626 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 24243 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 22937 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 49626 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 118873 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 160295 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 132697 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 141208 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 146414 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 145241 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 148813 просмотра
Актуальное
Из-за аварии во Львовской области без света осталось более 20 населенных пунктов

Из-за аварии во Львовской области без света осталось более 20 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 10240 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 29 января. УНН. В работе систем жизнеобеспечения 28 января на территории Львовской области зафиксировано 2 нарушения. Из-за аварий в системах электроснабжения без света осталось более 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.

Аварии произошли в системах электроснабжения Перемышлянский - 1. в 17:10 в результате однофазного замыкания на землю были отключены две ВЛ-10 кВ, временно без электроснабжения осталось 20 населенных пункта (с. Бачев, с. Болотня, с. Добрянычи, с. Дусанов, с. Ивановка, с. Кореличи, с. Подусильна, с. Прибынь, с. Тучное, с.Россохи, с. Утеховичи, с. Осталовичи, хут. Березовка, пгт. Заруддя, хут. Реки, хут. Ровно, пгт. Мици, хут. Мазуры, хут. Псари, хут. Рыбча).

В 20:25 ч. аварийной бригадой Перемышлянского РЭС электроснабжения 14 населенных пунктов (с. Болотня, с. Ивановка, с. Бачев, с. Добрянычи, с. Дусанов, с. Кореличи, хут. Березовка, пгт. Заруддя, хут. Реки, хут. Ровно, пгт . Мици, хут. Мазуры, хут. Псари, хут. Рыбча) восстановлено.

С наступлением светлого времени суток 29 января работы по поиску причины аварии и восстановлению электроснабжения 6-ти населенных пунктов (с. Подусильна, с. Прибынь, с. Тучное, с. Россохи, с. Утеховичи, с. Осталовичи) будут продолжены.

Вторая авария - Городецкий район - 1. около 18:00 в результате однофазного замыкания на землю были отключены 1 ВЛ-10 кВ, временно без электроснабжения осталось 3 населенных пункта (с. Зеленый Гай, с. Мильчицы, с. Побережное).

28 января аварийной бригадой Городокского РЭС проводились работы по поиску причины отключения.

С наступлением светлого времени суток 29 января работы по поиску причины аварии и восстановлению электроснабжения будут продолжены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы