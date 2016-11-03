Через акцію у центрі Києва автомобільні затори сягнули п’яти балів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Автомобільні затори у столиці сягнули п’яти балів через акцію на Майдані Незалежності, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти”.
Станом на 12:30 в центрі столиці ускладнений рух автомобілів.
Затори спостерігаються на вулицях Хрещатик, Михайлівська, Велика Житомирська та на Володимирському спуску, швидкість руху там не перевищує 5 км на годину.
Також рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка, Лесі Українки, вулицях Інститутська, Шовковична, Мечникова, Шота Руставелі та Басейна.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 12:30 у столиці зафіксовано чотири ДТП.
Нагадаємо, вкладники банків-банкрутів влаштували акцію на Майдані Незалежності у Києві, перекривши при цьому рух проїжджою частиною вулиці Хрещатик.