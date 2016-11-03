Из-за акции в центре Киева автомобильные пробки достигли пяти баллов

По состоянию на 12:30 в центре столицы затруднено движение автомобилей.

Пробки наблюдаются на улицах Крещатик, Михайловская, Большая Житомирская и на Владимирском спуске, скорость движения там не превышает 5 км в час.

Также движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко, Леси Украинки, улицах Институтская, Шелковичная, Мечникова, Шота Руставели и Бассейная.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 12:30 в столице зафиксированы четыре ДТП.

Напомним, вкладчики банков-банкротов устроили акцию на Майдане Независимости в Киеве, перекрыв при этом движение по проезжей части улицы Крещатик.