Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Український кікбоксер, призер Кубку світу Євген Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами. Про це повідомляє Спортивний комітет України, пише УНН.
Зазначається, що чемпіон України загинув у Чернігові.
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"Український кікбоксер, чемпіон України та срібний призер Кубка світу Євген Звонюк загинув у Чернігові. Спортсмен помер внаслідок обстрілу", – сказано у повідомленні.
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