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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу окупантів

Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу окупантів

Київ • УНН

 • 213739 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Український кікбоксер, призер Кубку світу Євген Звонюк загинув внаслідок обстрілу російськими окупантами. Про це повідомляє Спортивний комітет України, пише УНН.

Зазначається, що чемпіон України загинув у Чернігові.

Цитата

"Український кікбоксер, чемпіон України та срібний призер Кубка світу Євген Звонюк загинув у Чернігові. Спортсмен помер внаслідок обстрілу", – сказано у повідомленні.

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