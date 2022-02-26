Усик звернувся до Путіна: відмовтеся від умов та сядьте за стіл переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чемпіон WBA, WBO, IBF в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) звернувся до росіян і президента РФ Володимира Путіна. Своє звернення він розмістив на станиці в Instagram, повідомляє УНН.
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“Я хотів би звернутися до жителів Росії. Якщо вважати себе братами, православними - не пускайте своїх дітей в нашу країну, не воюйте з нами. Також звертаюся до президента Володимира Путіна. Ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам ніяких умов, сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть. Все повинно зупинитися. Наші діти, дружини, бабусі ховаються в підвалах. Ми тут, у своїй країні, ми не можемо по-іншому - ми захищаємося. Досить! Зупиніть цю війну", - сказав спортсмен.