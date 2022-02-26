Усик обратился к Путину: не ставьте условий и сядьте за стол переговоров

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“Я хотел бы обратиться к жителям России. Если считать себя братьями, православными — не пускайте своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Также обращаюсь к Президенту Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий, сядьте за стол переговоров. Просто поговорите. Все должно остановится. Наши дети, жены, бабушки прячутся в подвалах... Мы здесь, в своей стране, мы не можем по-другому — мы защищаемся... Хватит! Остановите эту войну”, — сказал спортсмен.