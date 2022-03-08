Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в результате обстрела оккупантов

Отмечается, что чемпион Украины погиб в Чернигове.

Цитата

"Украинский кикбоксер, чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонюк погиб в Чернигове. Спортсмен скончался в результате обстрела", - сказано в сообщении.

Напомним

Усик обратился к Путину: откажитесь от условий и сядьте за стол переговоров.