Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в результате обстрела оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Украинский кикбоксер, призер Кубка мира Евгений Звонюк погиб в результате обстрела российскими оккупантами. Об этом сообщает Спортивный комитет Украины, пишет УНН.
Отмечается, что чемпион Украины погиб в Чернигове.
Цитата
"Украинский кикбоксер, чемпион Украины и серебряный призер Кубка мира Евгений Звонюк погиб в Чернигове. Спортсмен скончался в результате обстрела", - сказано в сообщении.
Напомним
Усик обратился к Путину: откажитесь от условий и сядьте за стол переговоров.