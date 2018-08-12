Чемпіон світу з футболу Роналдо заявив, що буде виписаний з лікарні в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії з футболу Роналдо буде виписаний з лікарні на Ібіці, куди він був доставлений в п’ятницю, в понеділок. Про це бразилець повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Друзі, на Ібіці я захворів сильним грипом і в п’ятницю був госпіталізований. Зараз все в порядку. Завтра, я буду виписаний і зможу повернутися додому. Спасибі вам за вашу любов і повідомлення підтримки”, — заявив він.
Роналдо був одним з кращих нападників свого покоління. У складі збірної Бразилії він ставав переможцем чемпіонатів світу в 1994 і 2002 роках, також в його активі срібло світової першості — 1998, перемога на Кубку конфедерацій 1997 року, він ставав дворазовим володарем Кубка Америки (1997, 1999). Він займає друге місце в історії за кількістю голів на світових першостях (15).
Як повідомляв УНН, на Ібіці госпіталізували відомого футболіста Роналдо.