Чемпіон світу з футболу Роналдо заявив, що буде виписаний з лікарні в понеділок

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14025 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 32379 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 47536 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 56495 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89055 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69492 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80862 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94826 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87691 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183457 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.3м/с
69%
Популярнi новини

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 8482 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11795 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8256 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12381 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 7668 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 47536 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183457 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338463 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272615 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382744 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5314 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 8418 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 56495 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19667 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24812 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Чемпіон світу з футболу Роналдо заявив, що буде виписаний з лікарні в понеділок

Київ • УНН

 • 10737 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Дворазовий чемпіон світу в складі збірної Бразилії з футболу Роналдо буде виписаний з лікарні на Ібіці, куди він був доставлений в п’ятницю, в понеділок. Про це бразилець повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Чемпіон світу з футболу Роналдо заявив, що буде виписаний з лікарні в понеділок

“Друзі, на Ібіці я захворів сильним грипом і в п’ятницю був госпіталізований. Зараз все в порядку. Завтра, я буду виписаний і зможу повернутися додому. Спасибі вам за вашу любов і повідомлення підтримки”, — заявив він.

Роналдо був одним з кращих нападників свого покоління. У складі збірної Бразилії він ставав переможцем чемпіонатів світу в 1994 і 2002 роках, також в його активі срібло світової першості — 1998, перемога на Кубку конфедерацій 1997 року, він ставав дворазовим володарем Кубка Америки (1997, 1999). Він займає друге місце в історії за кількістю голів на світових першостях (15).

Як повідомляв УНН, на Ібіці госпіталізували відомого футболіста Роналдо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41