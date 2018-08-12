Чемпион мира по футболу Роналдо заявил, что будет выписан из больницы в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо будет выписан из больницы на Ибице, куда он был доставлен в пятницу, в понедельник. Об этом бразилец сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки”, — заявил он.
Роналдо являлся одним из лучших нападающих своего поколения. В составе сборной Бразилии он становился победителем чемпионатов мира в 1994 и 2002 годах, также в его активе серебро мирового первенства — 1998, победа на Кубке конфедераций 1997 года, он становился двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). Он занимает второе место в истории по числу голов на мировых первенствах (15).
Как сообщал УНН, на Ибице госпитализировали известного футболиста Роналдо.