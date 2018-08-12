Чемпион мира по футболу Роналдо заявил, что будет выписан из больницы в понедельник

“Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован. Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки”, — заявил он.

Роналдо являлся одним из лучших нападающих своего поколения. В составе сборной Бразилии он становился победителем чемпионатов мира в 1994 и 2002 годах, также в его активе серебро мирового первенства — 1998, победа на Кубке конфедераций 1997 года, он становился двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). Он занимает второе место в истории по числу голов на мировых первенствах (15).

Как сообщал УНН, на Ибице госпитализировали известного футболиста Роналдо.