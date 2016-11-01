Чемпіон Латвії з тріатлону вчинив самоспалення біля пам'ятника Вічному вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У ніч на 26 жовтня 29-річний латвійський спортсмен Дмитро Калінін влаштував акт самоспалення біля пам'ятника Вічного вогню в місті Даугавпілс, передає УНН із посиланням на Delfi.
За інформацією видання, старший фахівець регіонального управління поліції Ксенія Бєлова заявила, що у справі розпочато розслідування, проте на даний момент немає підстав говорити про вбивство.
В юності Д.Калінін вважався талановитим спортсменом і успішно виступав за клуб тріатлону “Яуніба”, з яким в 2005 році завоював чемпіонство Латвії. Крім того, спортсмен успішно виступав на юніорській першості Європи.