Чемпион Латвии по триатлону совершил самосожжение возле памятника Вечному огню

По информации издания, старший специалист регионального управления полиции Ксения Белова заявила, что в деле начато расследование, однако на данный момент нет оснований говорить об убийстве.

В юности Д.Калинин считался талантливым спортсменом и успешно выступал за клуб триатлону "Яуниба", с которым в 2005 году завоевал чемпионство Латвии. Кроме того, спортсмен успешно выступал на юниорском первенстве Европы.