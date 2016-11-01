Чемпион Латвии по триатлону совершил самосожжение возле памятника Вечному огню
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ночь на 26 октября 29-летний латвийский спортсмен Дмитрий Калинин устроил акт самосожжения возле памятника Вечного огня в городе Даугавпилс, передает УНН со ссылкой на Delfi.
По информации издания, старший специалист регионального управления полиции Ксения Белова заявила, что в деле начато расследование, однако на данный момент нет оснований говорить об убийстве.
В юности Д.Калинин считался талантливым спортсменом и успешно выступал за клуб триатлону "Яуниба", с которым в 2005 году завоевал чемпионство Латвии. Кроме того, спортсмен успешно выступал на юниорском первенстве Европы.